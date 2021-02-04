Ульяновск, , 08:47 — REGNUM В Кузоватовском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Его застрелили, сообщает следственное управление СКР по региону.

Жертвой стал 37-летний мужчина, в убийстве подозревают его 42-летнюю знакомую. По данным правоохранителей, преступление было совершено вечером 30 января 2021 года в одном из сёл Кузоватовского района. Следствие полагает, фигурантка уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время распития спиртных напитков выстрелила из ружья в голову своего знакомого.

Уголовно дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Женщина арестована, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Ульяновске вынесен приговор 40-летнему мужчине, которого обвиняли в убийстве 47-летнего брата. По данным следствия, пострадавший был застрелен, а причиной стал долг в размере 1 млн рублей. Мужчина получил 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, взыскано 3,5 млн рублей родственникам погибшего.

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