Кызыл, , 08:41 — REGNUM В столице Тувы Кызыле правоохранители по горячим следам раскрыли ограбление офиса микрофинансовой организации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в помещение зашёл молодой человек в медицинской маске с предметом, похожим на нож.

Сотрудница организации в ответ на требование отдать ему деньги из кассы, передала около 100 тыс. рублей. Злоумышленник скрылся, однако был задержан уже спустя несколько часов в одном из кафе, расположенных на той же улице, что ограбленная им организация.

Выяснилось, что 18-летний молодой человек назначил в кафе свидание своей девушке. После задержания он дал признательные показания.

«Полицейские изъяли у него применявшийся в качестве орудия преступления нож, денежные средства в сумме 65 тысяч рублей, а также плюшевого медведя, коробку шоколадных конфет, букет цветов и карту гостя гостиницы. «Джентельменский набор» подозреваемый приобрел на часть похищенных денег для своей девушки», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой». Задержанный помещён в изолятор временного содержания.