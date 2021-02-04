Пермь, , 08:28 — REGNUM В Перми вечером 3 февраля совершено жестокое двойное убийство. В Дзержинском районе города возле подъезда многоэтажного жилого дома обнаружено тело мужчины, а в одной из квартир этого дома — тело женщины. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержан мужчина, который являлся сожителем убитой женщины. По версии следствия, пермяк вооружился ножом и нанес множественные ранения своей сожительнице и её отцу.

Первой жертвой насильника стал женщина. Находясь в квартире, мужчина обезглавил ее. Известно, что пермячка была беременна. Ее отец попытался убежать. Однако злоумышенник догнал тестя на улице возле подъезда и нанес смертельные ножевые удары. В момент совершения убийств мужчина находился в состоянии опьянения, сообщают подробности СМИ.