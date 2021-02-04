Улан-Удэ, , 08:16 — REGNUM На территории четырёх районов Бурятии, а также столицы республики Улан-Удэ введён режим повышенной готовности после нахождения трупов животных, погибших от бешенства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кроме того, в ближайшее время режим будет введён ещё в ряде районов. В настоящее время найденных там животных проверяют на наличие бешенства.

По словам начальника управления ветеринарии республики Эрдэма Сангадиева, зачастую трупы находят в непосредственной близости от населённых пунктов. В связи с этим жертвами нападения бешенных диких животных становятся домашние собаки, находящиеся на самовыгуле.

«Хотелось бы отметить, что сознательных граждан, которые содержат своих животных по правилам, у нас все-таки больше. Надеемся, что это станет нормой для каждого жителя Бурятии», — отметил он.