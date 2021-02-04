Посёлок Хужир, Иркутская область, , 08:00 — REGNUM На Байкале в районе острова Ольхон произошло землетрясение, жители Хужира ощутили интенсивность в 3 балла, сообщает 4 февраля 2021 года Байкальский филиал Единой геофизической службы.

Напомним, серия сейсмических событий небольшой интенсивности продолжается в Приангарье и соседних регионах на протяжении нескольких месяцев. К примеру, 10 декабря 2020 года в Кабанском районе Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5.

По свидетельству очевидцев это было довольно редкое — «горизонтальное» землетрясение: предметы не подпрыгивали, а расшатывались. Помимо Иркутска, подземные толчки силой 5−6 магнитуд ощущались также в столице Бурятии — Улан-Удэ.

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