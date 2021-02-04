Красноярск, 4 февраля 2021, 07:27 — REGNUM Глава МЧС России Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким пожарных, погибших при тушении склада запчастей в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Рябцев Максим Михайлович. Жалнерчик Анатолий Павлович. Пузырев Алексей Евгеньевич. Погибшие сотрудники МЧС
Рябцев Максим Михайлович. Жалнерчик Анатолий Павлович. Пузырев Алексей Евгеньевич. Погибшие сотрудники МЧС
ГУ МЧС по Красноярскому краю

Следите за развитием событий в трансляции: «Крупный пожар на складе автозапчастей в Красноярске — все новости»

»МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным и близким погибших сотрудников», — говорится в сообщении ведомства.

С родственниками погибших пожарных работают психологи МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на складе автозапчастей произошёл 3 февраля на улице Калинина в Красноярске. Трое пожарных (звено газодымозащитной службы) вошли в горящее здание для поиска людей. Произошло обрушение кровли.

По данным МЧС, через несколько минут пожарные сообщили по рации, что у них заканчивается воздух в баллонах, а выхода не видно. На помощь были направлены звенья ГДЗС. Спасти пожарных не удалось.

Погибли 46-летний Анатолий Жалнерчик (женат, двое детей, стаж службы в МЧС России — 27 лет), 45-летний Алексей Пузырев (женат, двое детей, стаж работы в МЧС России — 25 лет) и 27-летний Максим Рябцев (стаж работы в МЧС России — шесть лет).

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