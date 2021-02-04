Барнаул, , 07:24 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 февраля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2012 человек, причём 13 из них вновь добавились в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 856 человек, +18 за последние сутки) и ОРВИ (21 530 человек, +153 вторые сутки подряд). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 724 человека (+180 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 345 (-11 за последние сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 86 (-1 за последние сутки). С начала учебного года в крае выявлен 1681 ребёнок с коронавирусом (+15 за последние сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 35 637 человек (+108 за последние сутки).

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