Ростов-на-Дону, , 07:16 — REGNUM Ростовчанам, эвакуированным из-за пожар в магазине «Кооператор Дона», разрешили вернуться в свои квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 4 февраля.

«Эвакуированные возвращаются в дом. В 6:18 объявлена ликвидация открытого горения, сейчас идёт проливка конструкций», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что из-за пожара в магазине «Кооператор Дона», расположенном на первом этаже девятиэтажного жилого дома, было эвакуировано более 200 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

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