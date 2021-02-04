Иркутск, , 07:16 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1706 человек, причём 11 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 4 февраля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 49 976 человек (+ 264 за последние сутки). Госпитализированы 1783 пациентов (-27 за последние сутки). Выздоровели 44 709 пациентов (+ 394 за последние сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё 209 жителей Приангарья с коронавирусом скончались не от COVID-19.

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