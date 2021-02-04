Ростов-на-Дону, , 06:48 — REGNUM Более 200 жителей многоквартирного дома были эвакуированы из-за крупного пожара в магазине «Кооператор Дона», расположенный в центре Ростова-на-Дону. ГУ МЧС России по Ростовской области опубликовало кадры с места происшествия.

Пожар в «Кооператоре Дона» ГУ МЧС России по Ростовской области

Пламя распространилось на площади 600 кв. метров. В настоящее время пожар, которому был присвоен второй ранг сложности, локализован.

На месте продолжают борьбу с огнём более 90 человек и порядка 30 единиц техники.

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