Красноярск, , 06:32 — REGNUM В Красноярске следователи полиции после гибели работника склада запчастей при пожаре возбудили уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 219 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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3 февраля при пожаре на складе автозапчастей на улице Калинина погиб работник предприятия — мужчина 1998 года рождения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Максимальное наказание, предусмотренное указанной статьей, составляет пять лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 3 февраля произошёл крупный пожар на складе автозапчастей. При пожаре погиб работник склада и трое пожарных, которые пытались его спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

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