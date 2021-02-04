Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Не менее трех человек получили травмы при взрыве газопровода в американском штате Вирджиния, сообщает пресс-служба пожарного департамента округа Фэйрфекс.

Сообщается, что от взрыва пострадал один из домов и несколько автомобилей. Также в результате происшествия произошел пожар. Трое рабочих компании Washington Gas получили ожоги, их госпитализировали. Сейчас врачи оценивают их состояние как стабильно. В настоящее время инцидентом занимается полиция, выясняются причины взрыва.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января произошел взрыв на газопроводе в провинции Ляонин в Китае. В результате происшествия пострадали восемь человек, еще трое пропали без вести. Причиной взрыва, по предварительным данным, послужила утечка газа.

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