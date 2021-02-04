Красноярск, , 06:09 — REGNUM Вода, из-за которой стало плохо жителям Студгородка в Красноярске, предположительно поступила в централизованную магистраль из системы пожаротушения, сообщил гендиректор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

После того, как жителям дали питьевую воду, она из-за сбоя могла смешаться с технической водой из системы пожаротушения, в которой могла наблюдаться высокая концентрация вредных веществ. Как передаёт Рrmira.ru, эту версию проверяют специалисты.

По словам первого замглавы Красноярска Владислава Логинова, следственные мероприятия проводятся с участием Роспотребнадзора.

«Окончательных выводов пока нет, их мы узнаем по результатам расследования», — отметил Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля жители Красноярска пожаловались на вкус и запах воды и заявили о симптомах отравления.

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По данному факту проводят проверку прокуратура, Следственный комитет, Роспотребнадзор.

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По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 2 февраля в Октябрьском районе Красноярска было зарегистрировано 53 случая острой кишечной инфекции.

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