Южно-Сахалинск, , 06:08 — REGNUM На Сахалине в Корсакове вышла из строя подземная линия энергоснабжения. Без электричества осталась больница, на базе которой в ноябре 2020 года был развёрнут ковидный госпиталь. Как заверили в областном правительстве, учреждение оперативно подключили к резервному источнику питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время специалисты занимаются устранением аварии и обещают восстановить электроснабжение учреждения здравоохранения в четверг 4 февраля.

Власти региона заверяют, что работа в больнице продолжается в штатном режиме. Из-за аварии не проводится только компьютерная томография. Все аппараты ИВЛ работают и нуждающиеся пациенты обеспечены кислородом. Перевязочные и процедурные кабинеты подключены к резервному источнику питания. В коридорах и вспомогательных помещениях работают аккумуляторные мобильные источники освещения.

В стационаре находятся 86 пациентов. Всем им оказывается своевременная медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Корсакове вечером 31 января произошёл обрыв и возгорание высоковольтного кабеля. Порядка 80% улиц города были обесточены.