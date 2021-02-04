Абуджа, , 05:47 — REGNUM Не менее 43 человек пострадали в результате дорожной аварии с участием грузовика в штате Ойо на юго-западе Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что грузовик, перевозивший в кузове скот и людей, двигался по шоссе из Ойо в Огбомошо. В ходе движения грузовой автомобиль на высокой скорости въехал в яму, в результате чего потерял управление и съехал с проезжей части. В ДТП погибли четыре человека, еще 43 получили травмы различной степени тяжести. Еще 15 пассажиров грузовика не пострадали. В настоящее время инцидент расследует полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нигерии произошло ДТП с участием сотрудников полиции. В результате аварии погибли трое полицейских, еще десять получили травмы. Отмечалось, что пострадавших госпитализировали.

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