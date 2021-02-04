Красноярск, , 05:09 — REGNUM Открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске ликвидировано. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС РФ сообщил ряд СМИ.

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«В 06:02 (02:02 мск) была ликвидация открытого горения», — пишет ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее были найдены тела троих пожарных, которые погибли при попытке спасти из горящего склада предположительно оставшихся там людей. Также погиб работник склада.

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Пожар на складе произошёл 3 февраля в 10:39 (время местное). Пожару был присвоен третий (повышенный) уровень сложности.