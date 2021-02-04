Хабаровск, , 05:19 — REGNUM Прокуратура Хабаровского края начала проверку в связи с длительным дефицитом бензина на автозаправках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Читайте также: На Дальний Восток отправили цистерны с бензином из трёх регионов РФ

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов власти, руководства нефтеперерабатывающего завода, возникшей проблемы, а также своевременности поставки топлива в регион», — пояснили в прокуратуре.

Первые проблемы с обеспечением топлива на заправках появились ещё 26 января, а уже к концу месяца и в феврале автомобилисты выстраивались в длинные очереди. При этом, бензиновый ажиотаж наблюдался не только в Хабаровском крае, но и в соседнем Приморье и Приамурье.

Хабаровский НПЗ, выпускающий около 50 тыс. тонн бензина в месяц, практически единственный производитель топлива на Дальнем Востоке. С 18 январе на заводе начались плановые ремонтные работы, 30 января завод запустился, но на привычные объёмы выпуска бензина выйти не удалось — были технические сбои.

Дефицит бензина привёл к росту цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на Дальний Восток по распоряжению Минэнерго организовали поставки бензина из трёх регионов РФ и Росрезерва. Также с 3 февраля НПЗ возобновил отгрузки топлива в полном объёме.