Владивосток, , 04:35 — REGNUM Прокуратура Владивостока по публикациям из соцсетей начала проверку соблюдения законодательства в сфере организации транспортного сообщения и предоставления транспортных услуг населению — на подходе с острова Русский к острову Попова автомобиль с продуктами питания для жителей, провалился под лёд и затонул, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Известно, что единственным способом попасть на остров Попов на машинах в зимний период является путь по льду. Существующий пирс не может принимать автомобили по причине аварийности.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в районе села Мичуринское Хабаровского края 28 января на реке Амур ушёл под лёд экскаватор.