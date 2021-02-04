Берёзовский район, Югра, , 03:23 — REGNUM В Югре предстанет перед судом житель села Сосьва, по вине которого погибли беременная женщина и пятимесячный ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, 19 ноября 2020 года в вечернее время автомобиль «Шевроле-Нива» под управлением 29-летнего обвиняемого выехал из села Ломбовож в направлении посёлка Сосьва Березовского района. У него не было водительских прав и документов на транспортное средство, зато в салоне машины были восемь пассажиров, в числе которых трое детей и беременная женщина.

Ночью обвиняемый выехал на реку Северная Сосьва, которая едва схватилась льдом. Не приняв во внимание перегруженность автомобиля, он решил пересечь водоём. Из-за недостаточной видимости в ночное время, в условиях снегопада и ледостава, обвиняемый выехал на незамёрзший участок реки. Автомобиль провалился в воду. Погибли 28-летняя беременная женщина и младенец.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Гражданин свою вину признал и выразил раскаяние ещё в ходе следствия. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.