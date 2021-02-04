Южно-Сахалинск, , 03:17 — REGNUM В Южно-Сахалинске 4 февраля в 10:17 по местному времени совершил аварийную посадку самолёт Аэробус А-319, который летел из Хабаровска. Причиной для экстренного приземления стало задымление в кабине пилотов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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На борту аэробуса было 90 пассажиров и семь членов экипажа. Самолёт успешно приземлился. В аэропорту островной столицы его встречали 32 спасателя и девять единиц техники. Эвакуация пассажиров не понадобилась, все они самостоятельно покинули борт. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, рейс Аэрофлота SU1701 «Владивосток — Москва» свернул с трассы и сел в Нижневартовске. По информации от администрации телеграм-канала @aviaincident, «пассажиру стало плохо, оказана медицинская помощь, и пациент помещен в городскую больницу Нижневартовска».