Биробиджан, , 03:09 — REGNUM В Еврейской АО в посёлке Теплоозерск Облученского района без холодной воды остались 37 многоквартирных домов и районная больница, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

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Без холодной воды остались дома по улицам Калинина, 60 лет СССР, Сазонова, Молодёжная, Московская. Выяснилось, что в нижней части Теплоозерска перемёрзла система водоснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Воду населению подвозят.

Прокуратура Облученского района проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новотроицке Оренбургской области 2 февраля произошла серьезная коммунальная авария. Второй день без холодного водоснабжения остаются жители 26 домов. Как сообщает областная прокуратура, проводится проверка по факту прорыва трубы водовода на ул. Советской.