с. Никольское, , 03:02 — REGNUM Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировали возле Командорских островов. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков находился в 54 км от села Никольское Алеутского муниципального округа Камчатского края. Очаг землетрясения залегал на глубине 89 км.

Жители Никольского ощущали подземные толчки силой до трех баллов. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане в 1482 км юго-восточнее острова Пасхи (Чили). Угроза цунами не объявлялась.

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