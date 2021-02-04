Южно-Сахалинск, , 02:59 — REGNUM На Сахалине сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 20-летнего жителя Хабаровского края, который прибыл в островной регион специально для распространения наркотиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного УМВД.

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Оперативники знали о прибытии хабаровчанина на Сахалин и целях его визита. Он должен был распространить крупную партию наркотиков, спрятанных в тайнике, в Южно-Сахалинске и Корсакове. При обустройстве очередного тайника его задержали.

При хабаровчанине были обнаружены наркотические вещества. В квартире, которую он арендовал также нашли наркотики. Помимо этого оперативники вскрыли оборудованные им тайники в Южно-Сахалинске и Корсакове. Всего у злоумышленника было изъято более 115 грамм наркотиков.

В отношении жителя Хабаровского края возбуждено уголовное дело по статье незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 60-летний мужчина задержан полицией по подозрению в выращивании наркосодержащих растений в квартире одного из многоэтажных домов в Бежицком районе Брянска. Обнаружить запрещённую плантацию помог случай — оборудование для полива затопило квартиру этажом ниже.