Манила, , 02:46 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и еще 65 госпитализированы в результате утечки аммиака на предприятии по производству льда в филиппинском городе Навотас. Об этом 3 февраля сообщила газета Philippine Daily Inquirer.

Мэр города Тоби Тьянгко заверил, что ситуация взята под контроль. При этом он призвал жителей тех районов, которые находится рядом с заводом, покинуть свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в индийском штате Андхра-Прадеш из-за утечки аммиака на молочном заводе пострадали не менее 14 человек.

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