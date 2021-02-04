Тюмень, , 02:40 — REGNUM В Тюменской области проводится служебная проверка сообщения сотрудника 18-го пожарно-спасательного отряда в селе Викулово о том, что его начальник использует подчинённых в качестве таксистов, требует наварить ухи и купить водки. Об этом сообщили средствам массовой информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Видео с откровениями водителя 18-го пожарно-спасательного отряда 131-й части из села Викулово Эдуарда Тетеркина на Youtube стало вирусным в интернете. Гражданин просит главк МЧС России и администрацию президента отреагировать на поведение начальника, который, по его словам, злоупотребляет служебным положением.

«Наш начальник — самодур. Он считает, что все ему обязаны и должны, ведь, как он выражается — это он платит нам зарплату, поэтому мы должны исполнять все его личные приказы. Люди пришли работать в МЧС, чтобы спасать, а не катать алкашей-начальников», — записал на видео крик души сельских пожарных Эдуард Тетеркин.

Водитель сообщил, что начальник отряда выписывает сотрудникам премии, а затем требует вернуть деньги «на канцелярию и другие мелочи».

«На какой-либо он пост ездит, чтобы ему там наварили ухи, купили пузырь водки, как говорится. Он там выпивает рюмку-две ‑ и едет снова домой», — сообщает сотрудник викуловского отряда.

Помимо этого, Эдуард Тетеркин заявил, что из-за того, что пожарные машины ездят на «летнем» топливе, а начальник на «зимнем», в Абатском районе при пожаре сгорела одиннадцатиклассница.

«Потому что не успели потушить из-за неисправной техники. Дом сгорел дотла, и ребёнок сгорел», — заявил Тетеркин.

На данный момент взбунтовавшийся водитель находится в отпуске, но по его уверению он уже написал заявление об увольнении.