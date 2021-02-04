Макао, Китай, , 02:12 — REGNUM Один человек получил ранения в результате пожара на судне в морских водах близ Макао, сообщает 4 февраля агентство Синьхуа.

Раненый находится в стабильном состоянии. Он был немедленно доставлен в госпиталь для лечения. Пожар произошел примерно в 18:30 по местному времени 3 февраля и был взят под контроль спустя полчаса.

Власти призвал рыбаков проявлять бдительность и не пренебрегать мерами безопасности, поскольку все большее число рыбацких лодок возвращаются в Макао на празднование Китайского нового года, который в этом году выпал на 12 февраля. Началось расследование инцидента.