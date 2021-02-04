Денвер, США, , 01:03 — REGNUM Постоялец дома престарелых в городе Лафайетт американского штата Колорадо был арестован полицейскими из-за того, что выстрелил из пистолета и тяжело ранил работника учреждения. Об этом 3 февраля передает телеканал Denver Channel.

Пострадавший находится в критическом состоянии в больнице. Арестованному мужчине 95 лет. Причины его поступка выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в городе Маскоги американского штата Оклахома в результате стрельбы погибли пятеро детей и один взрослый.

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