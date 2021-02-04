Бойсе, США, , 00:39 — REGNUM Трое военнослужащих Национальной гвардии американского штата Айдахо погибли в результате крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk на западе региона. Об этом 3 февраля сообщается на странице в Twitter этой вооруженной структуры.

Инцидент произошел недалеко от города Бойсе. Погибшие были пилотами воздушного судна и выполняли тренировочный полет. Поиски вертолета были осложнены сильным снегопадом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января на востоке Кубы потерпел крушение вертолет министерства обороны республики. Погибли пять членов экипажа.

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