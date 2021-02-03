Сургут, Югра, , 22:04 — REGNUM В Сургуте третьеклассник после урока физкультуры в бассейне попал в реанимацию. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Предварительно установлено, что 3 февраля 2021 года около 17:00 по местному времени (15:00 мск) ученик третьего класса одной из школ Сургута во время игры со сверстниками захлебнулся и начал тонуть. Ребёнок был незамедлительно извлечён из воды и госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей руководством школы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.