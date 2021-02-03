Тунис, , 21:21 — REGNUM Четверо военнослужащих погибли в результате взрыва на западе Туниса, сообщается 3 февраля в заявлении правительства республики.

Уточняется, что взорвалась наземная мина в горном районе Мгила в ходе рейда по выслеживанию боевиков. На мине подорвался военный патруль.

Премьер-министр Туниса Хичам Мечичи выразил соболезнования семьям погибших. Он заявил, что борьба с терроризмом будет продолжаться.

Ситуация с терроризмом в Тунисе ухудшилась после так называемой жасминовой революции, десятую годовщину которой недавно «отпраздновала» оппозиция.

С 2011 года в республике из-за терактов погибли десятки сотрудников службы безопасности, военнослужащих и иностранных туристов.

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