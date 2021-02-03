Йошкар-Ола, , 20:01 — REGNUM В Марий Эл утверждено обвинительное заключение по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья») в отношении 41-летнего неоднократно судимого безработного жителя Цивильска (Чувашия). В ближайшее время материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Марий Эл.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина с применением насилия ограбил 88-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной Войны, которая отдыхала на скамейке у своего дома.

Он украл сумку с документами и личными вещами, а также деньги на сумму 1,6 тыс. рублей.

За данное преступление обвиняемый может получить до семи лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, также в мае 2020 года 21-летний житель Томска проник в дом ветерана и украл около 130 тыс. рублей. Мужчина помогал 93-летней женщине по хозяйству и знал, где она хранит свои сбережения.

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