Тюмень, , 19:44 — REGNUM В Тюмени передано в суд уголовное дело о хищении бывшим директором авторынка более 76 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По данным следствия, директор тюменского авторынка ООО «Мир-Авто» заключал с клиентами договоры на реализацию подержанных машин. Вырученные от продажи деньги он присваивал. С мая 2012 года по январь 2013 года от хищений обвиняемого пострадали более 80 граждан и одна организация на сумму 76 млн рублей, сообщают следователи. Директор авторынка скрылся от следствия и в январе 2013 года был объявлен в розыск. А в ноябре 2018 года ООО «Мир-Авто» было исключено из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее.

Бывшего директора тюменского авторынка нашли в 2020 году в Екатеринбурге. Он был актёром в театре «Театрон», а также худруком и директором театра «На Плотинке». Работал в столице Среднего Урала под чужим именем.

В отношении 40-летнего экс-директора авторынка возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Обвиняемый заключён под стражу. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

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