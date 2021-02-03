Саранск, , 19:41 — REGNUM 14-летняя школьница, пропавшая накануне в Мордовии, была обнаружена 3 февраля на территории Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Мордовии.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. В кратчайшие сроки девочка будет доставлена в Саранск. Планируется провести опрос для установления всех обстоятельств ее исчезновения.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 14-летняя девочка не пришла домой после школы. Родители обратились в правоохранительные органы республики для поиска ребенка.