Воронеж, , 19:19 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев принёс соболезнования семье и коллегам учительницы Натальи Тушинской, зверски убитой на улице 2 февраля, сообщает ИА REGNUM.

«Это дерзкое убийство потрясло всю нашу область. На раскрытие преступления сейчас ориентированы значительные силы правоохранительных органов, лучшие сыщики и следователи. Нелюдь, который отнял у женщины жизнь, а у ее родных — любимого человека, должен быть обязательно найден и наказан. Передаю искренние слова сочувствия членам семьи Натальи Васильевны, ее коллегам, всем, для кого она навсегда останется мудрым учителем и добрым товарищем», — сказал Гусев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, учительница СОШ № 1 Наталья Тушинская была убита неизвестным мужчиной вечером 2 февраля. Преступник напал на неё с ножом, и от полученных ран женщина скончалась на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Личность преступника не установлена.