Воронеж, 3 февраля 2021, 19:19 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев принёс соболезнования семье и коллегам учительницы Натальи Тушинской, зверски убитой на улице 2 февраля, сообщает ИА REGNUM.
Как уже сообщало ИА REGNUM, учительница СОШ № 1 Наталья Тушинская была убита неизвестным мужчиной вечером 2 февраля. Преступник напал на неё с ножом, и от полученных ран женщина скончалась на месте.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Личность преступника не установлена.