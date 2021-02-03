Санкт-Петербург, , 19:23 — REGNUM В Санкт-Петербурге пожарная автоцистерна, спешащая на вызов, сбила пенсионерку на пешеходном переходе. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ДТП с участием пешехода произошло 3 февраля около 17:40 мск на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. По предварительной информации, при следовании на пожар с включенными спецсигналами — сиреной и мигалками — пожарная автоцистерна 41-й пожарно-спасательной части совершила наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе.

«Следовали по заявке на Ленинский проспект, в районе дома 74, (происходило) горение автомобиля», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, 1948 года рождения. В состоянии средней степени тяжести она госпитализирована.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. Главное управление МЧС проводит проверку по данному факту.