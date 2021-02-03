Воронеж, , 19:10 — REGNUM В Воронеже местный житель обвиняется в покушении на совершение насильственных действий сексуального характера и разбое. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По предварительным данным, в Левобережном районе 24 января около 18:00 41-летний нетрезвый мужчина зашёл за 12-летней девочкой в подъезд жилого дома и попытался совершить в отношении ребенка иные насильственные действия сексуального характера. Также он под угрозой применения насилия отнял у девочки ценные вещи и скрылся с места преступления.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Разбой».

Подозреваемого задержали в тот же день, он был ранее судим за ряд преступлений против собственности. Мужчине предъявили обвинение и заключили его под стражу.