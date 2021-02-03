Тюмень, , 18:46 — REGNUM В Тюмени осуждён директор ООО «АВК» за взрыв газа в жилом доме, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Судом и следствием установлено, что в декабре 2019 года сотрудники ООО «АВК» приступили у дома 10а по ул. Шарова в Тюмени к бестраншейной прокладке трубопроводов путём горизонтального направленного бурения в охранной зоне подземного газопровода среднего давления. Работы проводились без оформления наряда-допуска, управы и газовиков. Сотрудники компании, занимавшиеся бурением, не были уведомлены о безопасности. В итоге был повреждён газопровод. Газ через грунт и гравийную подушку попал в канализационные колодцы и поступил в техническое помещение подъезда и две квартиры дома 10а по ул. Шарова.

Из-за образования взрывоопасной газовоздушной смеси произошло несколько взрывов — в двух квартирах и подъезде. Погибли два человека, третьему пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью, ещё четыре человека отделались ушибами. Имуществу жильцов и двух организаций, обслуживающих дом и газопровод, был нанесён ущерб в размере более 3,7 млн рублей.

Директор ООО «АВК» 3 февраля 2021 года был осуждён по ч .3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ») с отягчающими обстоятельствами и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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