Варшава, , 18:45 — REGNUM Объявленный в международный розыск по обвинению в контрабанде оружия гражданин России задержан в Польше, сообщили 3 февраля в полиции Поморского воеводства.

Не называя фамилии задержанного, польская полиция уточнила, что российский гражданин 58 лет был объявлен в розыск Центральным районным судом Челябинска. В международный розыск он был объявлен Интерполом с декабря 2019 года.

В полиции Поморского воеводства отметили, что российский гражданин подозревается в руководстве преступной группировкой, промышляющей контрабандой оружия и комплектующих для изготовления оружия и военной техники.

Полиция добавила, что российского гражданина будут судить в Польше. Также польские власти рассмотрят вариант его экстрадиции в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: В России пресекли деятельность 28 мастерских подпольных оружейников