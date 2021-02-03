Воронеж, , 18:39 — REGNUM В Воронеже возбуждено уголовное дело об убийстве 47-летней женщины в Коминтерновском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Тело женщины с признаками насильственной смерти нашли 2 февраля около кафе на Московском проспекте. По предварительным данным, 2 февраля около 19:30 неизвестный напал на женщину с ножом и нанёс ей многочисленные ранения в область головы, шеи, грудной клетки. Она скончалась на месте.

Следователи изъяли записи с камер наблюдения, допрашивают свидетелей и проводят экспертизы. Личность преступника устанавливается.

Погибшая работала учительницей в среднеобразовательной школе № 1.