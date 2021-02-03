Рыбинск, Ярославская область, 3 февраля 2021, 18:17 — REGNUM 57-летний директор ООО «Завод дорожных машин» Павел Кузнецов обвиняется в хищении чужого имущества, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Павел Кузнецов
Павел Кузнецов
Yartpp.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM Павел Кузнецов был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2019 года. В отношении него сразу же завели уголовное дело.

«По версии следствия, в 2016—2019 гг. директор завода в нарушение условий договора на поставку высокопроизводительной самоходной и прицепной техники давал подчиненным указания о приобретении деталей для техники в Китае, вместо их изготовления на предприятии. В результате предприятие незаконно получило субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении указанной техники, а также затрат на содержание рабочих мест», — отметили в Генеральной прокуратуре РФ.

Ущерб, нанесенный бюджету действиями директора, по версии следствия составил более 349 миллионов рублей. Уголовное дело о хищениях будет рассматривать Рыбинский городской суд.

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