Аккра, , 18:03 — REGNUM Десятки человек пострадали и 17 — погибли в результате лобового столкновения двух автобусов возле населённого пункта Буйпе (Гана), сообщает 3 февраля Синьхуа.

Уточняется, что автобусы столкнулись утром 3 февраля на трассе между городами Тамале и Кумаси. Погибли 16 человек и ещё один умер в реанимации. Пострадавших госпитализировали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 февраля, на западе Уганды жертвами дорожной аварии стали 32 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате ДТП в Уганде погибли 32 человека