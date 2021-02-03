Брянск, , 17:58 — REGNUM 60-летний мужчина задержан полицией по подозрению в выращивании наркосодержащих растений в квартире одного из многоэтажных домов в Бежицком районе Брянска. Обнаружить запрещённую плантацию помог случай — оборудование для полива затопило квартиру этажом ниже, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился руководитель одного из товариществ собственников жилья. В многоэтажке из одной квартиры на нижерасположенную протекала вода. Контактов владельцев мужчина не знал, поэтому обратился в дежурную часть. Полицейские вскрыли дверь и обнаружили парник с освещением и автополивом. В импровизированной оранжерее росли восемь кустов наркосодержащих растений — предположительно, конопли. Поломка устройства для подачи воды и вызвала протечку в соседнюю квартиру.

Оперативники установили личность владельца помещения, 60-летний мужчина сознался в содеянном. Растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.