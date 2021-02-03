Миллерово, Ростовская область, 3 февраля 2021, 16:49 — REGNUM Житель Ростовской области попал под уголовное преследование за ложное минирование администрации города Миллерово. Мужчина признался, что в момент совершения преступления находился в нетрезвом состоянии.
Анонимная угроза поступила в полицию вечером 22 января. Злоумышленник сообщил, что через 12 часов здание администрации взлетит на воздух, пишет donnews.ru. На следующий день мужчина был задержан.
Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.