Париж, , 16:48 — REGNUM Три гражданина Франции подали в суд на социальную сеть Twitter, сотрудники которой, предположительно, не отреагировали на жалобы пострадавших об онлайн-преследованиях. Об этом в среду, 3 февраля, сообщает Le Figaro.

Как уточняется, Twitter, ответственный за оперативное реагирование на подобные жалобы, мог не ответить на заявления граждан Франции Орелии Жильбер, Жоржа Салина и Николя Хинана, которые стали жертвами онлайн-угроз после того, как высказались в поддержку репатриации из Сирии детей джихадистов — выходцев из Франции.

Напомним, 2 февраля Паскаль Дескан, мать гражданки Франции, больной раком кишечника и удерживаемой в лагере джихадистов в Сирии, начала голодовку с целью заставить французские власти репатриировать дочь.

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