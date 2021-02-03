Таганрог, Ростовская область, , 16:25 — REGNUM В Ростовской области прекращено уголовное дело в отношении начальника управления ЖКХ Таганрога Валерия Каргаева. Таганрогский городской суд прекратил производство из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

ИА REGNUM сообщало, что материалы уголовного дела в отношении чиновника были переданы в суд летом 2020 года. Каргаев обвинялся в халатности (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Так, по мнению следователей, чиновник ненадлежащим образом контролировал деятельность МУП «Спецавтохозяйство», работавшего без лицензии. Это привело привело к стихийной свалке и причинению ущерба на сумму, превышающую 58 млн рублей.

При этом возникновение стихийного полигона легло в основу уголовного дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, фигурантом которого стал бывший начальник таганрогского полигона ТБО.

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