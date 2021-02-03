Варшава, , 16:20 — REGNUM Жилые дома одного из кварталов микрорайона Мокотов в Варшаве 3 февраля остались без отопления — в городской системе теплоснабжения очередной сбой. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Подача тепла была прекращена в среду около 08:30 часов по местному времени. Без отопления остались следующие дома: № 4, 6 и 8 по улице Боболи, № 2 и 6 по улице Фалата, № 20 по улице Карловичей, № 100, 102, 104, 106, 108 и 96/98 по улице Мадалинского, а также № 86, 83, 84, 85 по улице Нарбутта и № 59а по улице Раковецкой.

В местной коммунальной службе сообщили, что восстановление теплоснабжения планируется 3 февраля к 19:00 часам.

Как сообщало ИА REGNUM, серия сбоев в системе отопления в польской столице началась 14 января, когда произошла авария на Жеранской ТЭЦ. Из-за неё начались локальные перебои в производстве и поставке тепла в 10 районов города.