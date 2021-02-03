Стокгольм, , 16:22 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 124 человека. Данная информация была опубликована 3 февраля на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 11 939 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 580 916 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 310 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 264 148 человек, вторую — 34 131 человек.

По состоянию на 3 февраля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 237 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 4 828 пациентов.

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