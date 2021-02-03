Красноярск, , 16:13 — REGNUM В Красноярске 3 февраля в 19:29 по местному времени локализован пожар на складе автозапчастей. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

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Площадь пожара составила 3900 кв. м. В тушении от МЧС России принимают участие 106 человек, 31 единица техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, склад автозапчастей в Красноярске на улице Калинина загорелся в 10:39 (местное время) 3 февраля. При пожаре погиб работник склада. Пожарные, пытавшиеся его спасти, пропали без вести. Возбуждено уголовное дело. Власти Красноярска выразили соболезнования по поводу смерти пожарных и работника склада.

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