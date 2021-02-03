Белгород, , 16:14 — REGNUM Осколок упавшей с крыши сосульки попал в лицо шестилетнему мальчику в Белгороде. У ребёнка зафиксировали ссадину и кровоподтёк, сообщили ИА REGNUM 3 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Известно, что большая сосулька сорвалась с крыши многоэтажного дома по улице Есенина. В этот момент рядом проходили двое братьев — 11 и шести лет. Ледяной осколок отлетел в лицо младшему мальчику: у него ссадина выше глаза и кровоподтёк на щеке.

В СК дадут оценку управляющей компании, ответственной за содержание многоквартирного дома и придомовой территории. Ещё одну проверку инициировали в прокуратуре региона.