Пермь, , 16:09 — REGNUM В министерстве территориальной безопасности Пермского края и краевом многофункциональном миграционном центре сотрудники ФСБ сегодня, 3 февраля, в рамках проверки изъяли документы, сообщает издание «Коммерсантъ».

В правительстве Прикамья подтвердили эту информацию, отметив, что оказывают полное содействие в работе правоохранительных органов.

Источники «Коммерсанта» предполагают, что изъятие документации, в том числе из кабинета заместителя министра Игоря Гончарова, связано проверкой информации об исполнении госконтрактов на 5 млн рублей — под видом договоров денежные средства могли быть похищены.

Стоит отметить, что ранее Андрей Шилоносов уволился с поста директор многофункционального миграционного центра.